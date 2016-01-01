برلمانية مغربية تعليقاً على مسيرة الحسيمة: الحسن الثاني كان صادقاً عندما وصفهم بالأوباش

أخبارنا المغربية

أثارت تدوينة نشرتها البرلمانية خديجة الزياني على صفحتها بالفايسبوك، الكثير من الانتقادات، و المتعلقة بالمسيرة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة الريف، على خلفية مقتل بائع السمك، حيث قالت إن الحسن الثاني كان صادقا عندما وصفهم بالأوباش.

و كتبت البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري :"على حساب ما كنشوف ف الصورة فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقاً.. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".

و سارعت البرلمانية و التي تشتغل أستاذة بالسلك الثانوي، إلى حذف تدوينتها بعد سيل من التعليقات التي هاجمتها، وقالت إنها ستعتذر عن ذلك.