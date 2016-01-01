برلمانية مغربية تعليقاً على مسيرة الحسيمة: الحسن الثاني كان صادقاً عندما وصفهم بالأوباش
أخبارنا المغربية
أثارت تدوينة نشرتها البرلمانية خديجة الزياني على صفحتها بالفايسبوك، الكثير من الانتقادات، و المتعلقة بالمسيرة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة الريف، على خلفية مقتل بائع السمك، حيث قالت إن الحسن الثاني كان صادقا عندما وصفهم بالأوباش.
و كتبت البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري :"على حساب ما كنشوف ف الصورة فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقاً.. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".
و سارعت البرلمانية و التي تشتغل أستاذة بالسلك الثانوي، إلى حذف تدوينتها بعد سيل من التعليقات التي هاجمتها، وقالت إنها ستعتذر عن ذلك.
شاشة أخبارنا
مصري و جزائري نصبا كمين لسعد المجرد و هذه معطيات عن الفتاة المشتكية
اخبارنا المغربية : قال ابراهيم الراشدي محامي سعد المجرد، ان موكله ذهب ضحية كمين نصب له من طرف شخصين ، و هما فرنسي من اصل جزائري ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟