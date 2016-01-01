بالفيديو : " أخبارنا " تنفرد بكشف حقائق حصرية عن رئيس حد السوالم صاحب عبارة " و الله حتى نطحنك "

عبد الاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

على عكس الفيديو " المفبرك " الذي تم تداوله مؤخرا ، و الذي يظهر من خلاله رئيس جماعة حد السوالم ، و هو يخاطبها مواطنة بعبارة " و الله حتى نطحنك " التي استنكرها الجميع ، حصل موقع "اخبارنا المغربية " على الشريط الأصلي الذي قامت هذه المواطنة بتوثيقه بواسطة عدسة هاتفها ، الشريط يكشف معطيات أخرى مغايرة تماما لما تم الترويج له من قبل ، حيث اتضح جليا محاولة هذه السيدة استفزاز الرئيس مرات عديدة ، بيد إنه تعامل معها وفق ما ينص عليه القانون ، و طالبها بإحضار بعض الوثائق الضرورية للحصول على الشهادة الإدارية التي ترغب فيها ، لكن استمرارها في استفزازه أمام حشد من الحاضرين جعلته يفقد السيطرة على لسانه ، لا سيما حينما اعترضت سبيله و منعته من الخروج بوساطة سيارته ، حيث خاطبها بعبارة " و الله حتى نطحنك " التي استنكرها الجميع .

المثير في القضية ، هو ان هذا الفيديو وبحسب مصادرنا الخاصة ، تم توثيقه قبل حوالي 3 سنوات ، و أن جهات ما استغلت واقعة " طحن مو " التي عاشتها الحسيمة قبل أيام ، وقامت بإعادة نشر هذا الشريط ، في محاولة لتصفية حساباتها السياسية مع الرئيس ، و هي الحقائق التي سنتطرق لها قريبا في حوار خاص مع رئيس جماعة حد السوالم .