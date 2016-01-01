بالفيديو : " أخبارنا " تنفرد بكشف حقائق حصرية عن رئيس حد السوالم صاحب عبارة " و الله حتى نطحنك "
عبد الاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
على عكس الفيديو " المفبرك " الذي تم تداوله مؤخرا ، و الذي يظهر من خلاله رئيس جماعة حد السوالم ، و هو يخاطبها مواطنة بعبارة " و الله حتى نطحنك " التي استنكرها الجميع ، حصل موقع "اخبارنا المغربية " على الشريط الأصلي الذي قامت هذه المواطنة بتوثيقه بواسطة عدسة هاتفها ، الشريط يكشف معطيات أخرى مغايرة تماما لما تم الترويج له من قبل ، حيث اتضح جليا محاولة هذه السيدة استفزاز الرئيس مرات عديدة ، بيد إنه تعامل معها وفق ما ينص عليه القانون ، و طالبها بإحضار بعض الوثائق الضرورية للحصول على الشهادة الإدارية التي ترغب فيها ، لكن استمرارها في استفزازه أمام حشد من الحاضرين جعلته يفقد السيطرة على لسانه ، لا سيما حينما اعترضت سبيله و منعته من الخروج بوساطة سيارته ، حيث خاطبها بعبارة " و الله حتى نطحنك " التي استنكرها الجميع .
المثير في القضية ، هو ان هذا الفيديو وبحسب مصادرنا الخاصة ، تم توثيقه قبل حوالي 3 سنوات ، و أن جهات ما استغلت واقعة " طحن مو " التي عاشتها الحسيمة قبل أيام ، وقامت بإعادة نشر هذا الشريط ، في محاولة لتصفية حساباتها السياسية مع الرئيس ، و هي الحقائق التي سنتطرق لها قريبا في حوار خاص مع رئيس جماعة حد السوالم .
شاشة أخبارنا
القبض على ثلاثة أشخاص بمراكش وسلا من بينهم موظف ب "الديستي" و هذه التهم الموجهة اليهم
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و31 سنة، من بينهم موظف للأمن يعمل بالمديرية العامة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟