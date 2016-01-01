أين وصلت التحقيقات في قضية "مي فتيحة" ؟
أخبارنا المغربية
حمّلتْ فدرالية رابطة حقوق النساء قائد القيادة السادسة بالقنيطرة ، مسؤولية التأخير في حل قضية "مي فتيحة" بائعة الحلوى، بالقنيطرة التي أضرمت نفسها احتجاجا على قائد بمدينة القنيطرة، و الذي رفض المثول أمام المحكمة بالرغم من كثرة الاستدعاء ات الموجهة إليه.
وعزت الهيئة النسائية المتابعة للملف، سبب هذه التأخيرات، إلى ما قالت عنه تعنت أحد المتهمين الرئيسيين، قائد القيادة السادسة، بئر الرامي حي أولاد مبارك، بالقنيطرة، في المثول أمام قاضي التحقيق، رغم العديد من الاستدعاأت الموجهة إليه، مضيفة أن قاضي التحقيق، بالرغم من الآليات القانونية التي تمنحها له المسطرة الجنائية، فقد ظل عاجزا عن اتخاذ قرار يفضي إلى إحضار هذا المتهم أمامه.
و تابعت الجمعية الحقوقية أن بقاء نتائج التشريح الطبي، الذي أنجز على الضحية طي الكتمان، يزيد من معاناة ذوي حقوق الضحية، ويعتبر محاولة تدخل في إطار طمس الحقيقة أو على الأقل تغيبيها عن من هم معنيين بها.
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