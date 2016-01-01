حركة مالي تدخل على الخط في قضية محاكمة مثليتي مراكش

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نددت حركة مالي باعتقال السلطات المحلية بمراكش فتاتين قاصرتين و متابعتهما بتهمة "الشذوذ الجنسي" الخميس الماضي .

و اعتبرت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية أن اعتقال الأشخاص بسبب ميولهم الجنسي يتعارض تماما مع التزامات المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان وما ينص عليه دستور البلاد فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد، والتزام المغرب حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.

و تابع البلاغ أن الفتاتين تعرضتا للضرب المبرح من طرف بعض أفراد عائلة المعتقلة سناء قبل تسليمهما للشرطة، وعند الإعتقال حرمت المتهمتان من الأكل لمدة ثلاثة أيام، وأجبرت أحدهما على توقيع محضر الشرطة تحت ضغط التخويف ودون أن يسمح لها بالإطلاع عليه، ورغم أن المعتقلة هاجر مازالت قاصرا إلا أنه تم احتجازها في نفس السجن مع النساء البالغات بدلا من أن توضع بجناح الأحداث.

وتتابع الفتاتان هاجر 17 سنة وسناء 16 سنة في حالة اعتقال، وقد تم عرضهما أمام وكيل الملك في التاسع والعشرين من أكتوبر وتم تحديد الجمعة رابع نونبر الجاري موعدا للجلسة الأولى للنظر في قضيتهما بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث تم اعتقالهما بعدما كانتا تتبادلان القبل على سطح البيت عندما تم ضبطهما من طرف أحد أفراد العائلة الذي قام بتصويرهما وإبلاغ مصالح الشرطة المحلية.