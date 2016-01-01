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فيديو مؤلم: بكاء هستيري لشيخ ثمانيني بأعالي الجبال وسط جموع من المحتجين بسبب العزلة والتهميش

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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فيديو مؤلم: بكاء هستيري لشيخ ثمانيني بأعالي الجبال وسط جموع من المحتجين بسبب العزلة والتهميش

أخبارنا المغربية  ــ جمال مايس

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشيخ ثامنيني وهو يذرف الدموع حرقة على ما يعانيه رفقة قبيلته من تهميش واقصاء .

فعندما يبكي الشيوخ آلما وتحسرا على الحكرة والتهميش ، فاعلم أن الصبر فاق حدوده ، هكذا عبر هذا الشيخ الثمانيني على ما يعيشه منذ سنين من تهميش بلدته اغرضان بجماعة فم العنصر اقليم بني ملال .

هذا الشيخ وخلال الاحتجاج لم يجد شيء يعبر به عن حجم معاناة بلدته من الاقصاء سوى الدموع والبكاء بحرقة ، تجعل كل من يشاهد لفيديو يشفق لحال هاته الطبقة المنسية من المجتمع ، والتي تصنف ضمن المغرب الغير النافع ، كما يحلو للبعض وصفهم .

جدير بالذكر أن الساكنة احتجت أول أمس الاثنين ، وطالبت بمسلك طرقي يرفع عنهم العزلة القاتلة التي يعيشونها رفقة أطفالهم .

وتفاعل نشطاء مع الفيديو واعتبروه احراجا كبيرا لسلطات بني ملال ، ودعوا المنتخبين والمسؤولين الى التدخل والاستجابة لمطالب هؤلاء المحتجين.

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