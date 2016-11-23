هاشتاغ “نطالِبُ بالتوظيف بالمجمع الشريف” يُشعِلُ الفايسبوك

نورالدين ثلاج من خريبكة

يتداول رواد الفايسبوك هاشتاغا بعنوان ” 10 سنوات….يكفينا انتظار…نطالب بالتوظيف” وذلك للمطالبة بالتشغيل في منشآت المجمع الشريف للفوسفاط بموقع خريبكة.

و وجه حاملو الفكرة النداء إلى شباب إقليم خريبكة كافة (خريبكة، بوجنيبة، بولنوار، حطان، المفاسيس، وادي زم،….) بتبني سياسة النضال من أجل التشغيل وفرض التغيير.

وعزا أصحاب الفكرة هذا النداء إلى غياب فرص العمل في إقليم خريبكة، ما جعل حياة عشرات الآلاف من الشباب المعطّلين عن العمل جحيمًا وأدخلتهم في دوامة كبيرة لا يعرفون بدايتها ولا نهايتها.

وركز النداء على قدرة شباب إقليم خريبكة على فرض وتحقيق التغيير المنشود بالتركيز على عمل نضالي كبير يبدأ بالشباب وينتهي بهم، يبدأ بأفكار رائدة ينتجونها بعقولهم، وينتهي بأعمال نضالية فعالة ينفذونها بسواعدهم ، وذلك عن طريق توحيد جهود كل القوى الشبابية الفاعلة، تنطلق بفتح سلسلة من النقاشات الجادة .