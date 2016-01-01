بولوز يرد على منتقدي احتفال " التوحيد و الإصلاح " بعيد ميلاد طارق السويدان

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

رغم الجدل القائم حول مشروعية الاحتفال بأعياد الميلاد من عدمها ، اختارت حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء، أن تحتفي بمقرها المركزي ، بالذكرى 63 لميلاد مدير قناة " الرسالة " الداعية السعودي طارق السويدان ، والذي يصادف 23 نونبر 2016.

هذا و قد جاء الاحتفاء بميلاد السويدان ، خلال الملتقى الجهوي الأول للفاعلين، الذي ينظمه قسم الشباب الجهوي، بحضور نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح الدكتور أوس الرمال، إلى جانب الدكتور محمد بولوز مسؤول منطقة الرباط ، حيث تضاربت الآراء بين مثمن للفكرة ، وبين من اعتبر ذلك تناقضا صارخا مع مواقف الحركة التي يدعو بعض أعضائها القول بعدم جواز الاحتفال بأعياد الميلاد.

رد محمد بولوز القيادي في الحركة الذي حضر الحفل لم يتأخر طويلا، حيث نشر تدوينة جديدة على حسابه الخاص بالفيسبوك أكد عبرها: " هناك من لا يرى بأسا في الأمر إذا لم يسم عيدا ولم يكن فيه نية التشبه بغير المسلمين وسماه فرحا بميلاده وهو يخصه ومن يحبه ويشاركه فرحه، وان كنت شخصيا لا أراه، فالأصل، الاحتفال بالأعمال وليس بمجرد مرور الأعمار والأزمان، ثم من الناحية الواقعية ما فيه أحيانا من تكلف والحاجة إلى توفير الهدايا بعدد الأحبة والمعارف وفي كل سنة وإذا لم تقع الهدية قد يعقبها فتور في العلاقة أو حتى قطيعة والله أعلم ، وأرى عوض الاحتفال بالصيغ الجارية تكون وقفة محاسبة يحمد الله على الخير يجده ويستغفر لما قصر فيه ويتوب من ذنوبه .