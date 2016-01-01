الرئيسية | قضايا المجتمع | شخص يقتحم مسجد بأكادير،ويمنع الإمام والمصلين من تأدية صلاة العشاء وهذا هو السبب

شخص يقتحم مسجد بأكادير،ويمنع الإمام والمصلين من تأدية صلاة العشاء وهذا هو السبب

بواسطة أخبارنا المغربية 5 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
شخص يقتحم مسجد بأكادير،ويمنع الإمام والمصلين من تأدية صلاة العشاء وهذا هو السبب

 

أكادير : مراسلة خاصة

علم الموقع من مصادر مطلعة أن شخصا في مقتبل العمر قد اقتحم أمس الأربعاء وبشكل هستيري أحد المساجد المتواجدة بحي الهدى بأكادير،وتوجه مباشرة صوب الإمام قصد ارغامه على الانسحاب من إمامة المصلين وترك هذه المهمة له مما أصاب الحاضرين بالهلع.

هذا وقد رجح بعض الحاضرون أن يكون سبب اقتحام الشخص المذكور أمس للمسجد معاناته من اضطراب نفسي حاد،فيما لم يستبعد آخرون تناوله لحبوب مخدرة دفعته لأرتكاب هذا الفعل الغير مقبول.  

للإشارة فإن باب المسجد المذكور كان مسرحا لجريمة قتل بشعة قبل ساعات بعدما أقدم شخص على الإجهاز على صديقه بضربات قاتلة إثر خلال حول ممارسات شاذة بينهما.

 

 

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات