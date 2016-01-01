شخص يقتحم مسجد بأكادير،ويمنع الإمام والمصلين من تأدية صلاة العشاء وهذا هو السبب

أكادير : مراسلة خاصة

علم الموقع من مصادر مطلعة أن شخصا في مقتبل العمر قد اقتحم أمس الأربعاء وبشكل هستيري أحد المساجد المتواجدة بحي الهدى بأكادير،وتوجه مباشرة صوب الإمام قصد ارغامه على الانسحاب من إمامة المصلين وترك هذه المهمة له مما أصاب الحاضرين بالهلع.

هذا وقد رجح بعض الحاضرون أن يكون سبب اقتحام الشخص المذكور أمس للمسجد معاناته من اضطراب نفسي حاد،فيما لم يستبعد آخرون تناوله لحبوب مخدرة دفعته لأرتكاب هذا الفعل الغير مقبول.

للإشارة فإن باب المسجد المذكور كان مسرحا لجريمة قتل بشعة قبل ساعات بعدما أقدم شخص على الإجهاز على صديقه بضربات قاتلة إثر خلال حول ممارسات شاذة بينهما.