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مثير .. هذا أكثر ما تبحث عنه المغربيات في المواقع الإباحية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مثير .. هذا أكثر ما تبحث عنه المغربيات في المواقع الإباحية مثير .. هذا أكثر ما تبحث عنه المغربيات في المواقع الإباحية

أخبارنا المغربية 

كشفت دراسة مثيرة أطلقها أحد أشهر المواقع الإباحية العالمية أن أفلام السحاقيات هو أكثر أنواع البورنوغرافية الذي يبحث عنها النساء المغربيات اللوالتي يلجن الموقع باستمرار.

و قالت صحيفة أخبار اليوم، وفق نفس الدراسة أن هذا التهافت على "البورنوغرافية السحاقية"، تتقاسمه المغربيات مع النساء الكنديات والإسبانيات والبرازيليات والأمريكيات، حسب موقع يهتم بالقضايا بالجنسية.

و اعترف الموقع أن "السحاقية" هي نوع البورنو الأكثر مشاهدة من قبل النساء اللواتي يلجن الموقع من مختلف بلدان العالم.

مجموع المشاهدات: 5542 |  مشاركة في:

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1 | لحسن
المنكر
لعنة الله عليكم
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2016/11/25 - 09:42
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

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