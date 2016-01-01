فايسبوكيون يتحدون بنكيران ويطالبونه بتطبيق قاعدته "الأجر مقابل العمل" على نفسه وباقي البرلمانيين
أخبارنا المغربية : المهدي الوافي
شن مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين حملة شرسة ضد رئيس البحكومة المكلف عبد الاله بنكيران متهمين إياه بأكل "مال حرام" مادام أنه يتقاضى أجرا دون أن يقوم بأي عمل أو يغادر منزله حتى.
الفايسبوكيون الغاضبون تحدوا بنكيران بأن يتحلى بالشجاعة ويطبق قاعدته الشهيرة "الأجر مقابل العمل" على نفسه أولا ثم على البرلمانيين "العاطلين" مثلما يطبقها على الفور على أي موظف بسيط شارك في إضراب أو وقفة احتجاجية.
عدد من المعلقين استغربوا من قبول بنكيران على نفسه أن يتقاضى أجرا بالملايين وهو جالس في منزله ينتظر عودة أخنوش من جولته الإفريقية رفقة الوفد الرسمي الذي اصطحبه معه الملك ، متسائلين عن جواز ذلك شرعا ، فيما أكد البعض الآخر أن الكتائب الفايسبوكية للحزب ستخرج في القريب العاجل بفتوى تبيح له ذلك وسيرددها كل المتعاطفين من الحزب كالعادة.
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