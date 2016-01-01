الرئيسية | قضايا المجتمع | فايسبوكيون يتحدون بنكيران ويطالبونه بتطبيق قاعدته "الأجر مقابل العمل" على نفسه وباقي البرلمانيين

فايسبوكيون يتحدون بنكيران ويطالبونه بتطبيق قاعدته "الأجر مقابل العمل" على نفسه وباقي البرلمانيين

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فايسبوكيون يتحدون بنكيران ويطالبونه بتطبيق قاعدته "الأجر مقابل العمل" على نفسه وباقي البرلمانيين

 

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

شن مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين حملة شرسة ضد رئيس البحكومة المكلف عبد الاله بنكيران متهمين إياه بأكل "مال حرام" مادام أنه يتقاضى أجرا دون أن يقوم بأي عمل أو يغادر منزله حتى.

الفايسبوكيون الغاضبون تحدوا بنكيران بأن يتحلى بالشجاعة ويطبق قاعدته الشهيرة "الأجر مقابل العمل" على نفسه أولا ثم على البرلمانيين "العاطلين" مثلما يطبقها على الفور على أي موظف بسيط شارك في إضراب أو وقفة احتجاجية.

عدد من المعلقين استغربوا من قبول بنكيران على نفسه أن يتقاضى أجرا بالملايين وهو جالس في منزله ينتظر عودة أخنوش من جولته الإفريقية رفقة الوفد الرسمي الذي اصطحبه معه الملك ، متسائلين عن جواز ذلك شرعا ، فيما أكد البعض الآخر أن الكتائب الفايسبوكية للحزب ستخرج في القريب العاجل بفتوى تبيح له ذلك وسيرددها كل المتعاطفين من الحزب كالعادة.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات