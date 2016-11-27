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الفيزازي خرج نيشان وكشف عن موقفه من إطلاق الرصاص على حاملي الأسلحة البيضاء !

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الفيزازي خرج نيشان وكشف عن موقفه من إطلاق الرصاص على حاملي الأسلحة البيضاء !

 

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس 

نشر الشيخ محمد الفيزازي تدوينة على حسابه الفيسبوكي ، دافع فيها على الجهاز الأمني بكل انواعه ، وأشاد بالدور الذي يلعبه في استتباب الأمن والسهر على راحة المواطنين .

وقال الفيزازي :"الشرطة والدرك هم مواطنون مغاربة، وإذا كان المغاربة قد ذاقوا قمعا من هذه الأجهزة في سنوات الجمر والرصاص، فإن المشهد الأمني في المغرب قد تغير، فلا بد من تغيير نظرتنا إلى المؤسسة الأمنية، ودفعها للانخراط أكثر في توفير أمن الوطن والمواطنين".

وأردف الشيخ الفيزازي قائلا :" لابد من الإشادة بمجهودات الكثير من أبناء هذا الجهاز البررة، الذي قضى منهم الكثير نحبه فداء للوطن، هؤلاء هم شهداء الواجب الوطني، الذين اغتالتهم أيادي المجرمين، وهم يهرولون لإنقاذ طفلة صغيرة من أنياب وحش يغتصبها، أو حماية شيخ مسِنّ ذاهب إلى المسجد لصلاة الفجر..".

وفي اجابته على سؤال أحد النشطاء الفيسبوكيين ،أكد الفيزازي أنه مع اطلاق الرصاص وأوضح بالقول:" أنا أؤيد رجال الأمن لإطلاق النار على من يحمل سكين بيده لتهديد و ترويع الآمنين أو رجال الشرطة وهذا معمول به في جميع دول العالم ".

وكانت قضية اطلاق الرصاص من طرف الشرطة على شابين يحملان السلاح الأبيض ومقتلهما ،قد لقيت جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي بين الاغلبية الساحقة التي أيدت الفكرة ،وبين الأقلية التي رفضتها.

 

 

مجموع المشاهدات: 2424 |  مشاركة في:

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1 | مهاجر
القرطاس
الله يحفضك ياشيخ المجرمين سرهم القرطاس الموت الموت
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2016/11/27 - 03:25
2 | محمد
جزاهم الله خير الجزاء ولهم الحق في استعمال السلاح ضد المجرمين المدججين بالسيوف
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2016/11/27 - 03:28
3 | الادريسي
من حمل سلاحا وهدد به الناس وجب منعه من استعماله ، باية وسيلة ولو بالرصاص. ومن قال العكس فهو من المشجعبن للفوضى.
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2016/11/27 - 03:28
4 |
Deux vissage tefou
Combien d'argent pour dure ça
مقبول مرفوض
-5
تقرير كغير لائق 2016/11/27 - 03:49
5 | غيور على هذا الوطن
إطلاق النار على حاملي الأسلحة البيضاء
لو استفتيتم مغاربة اليوم عن رأيهم في إطلاق النار على المجرمين حملي السيوف البيضاء في وجه النساء والشيوخ والأطفال وعامة الناس لأجابوا بنعم .لأن المغاربة يحسون بالحكرة ويحتاجون لمن يعيد لهم الشعور بالأمن والطمأنينة . يا من يدافع على حقوق المجرمين،أقول لهم إنكم مأجورين من طرف عصابات من خارج الوطن لتخريب هذا البلد الحبيب .إن اللّٰه خبير بما تعلمون.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/11/27 - 03:53
6 | Abdessamad
Bravooooo Mr ELFIZAZI
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2016/11/27 - 04:08
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

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