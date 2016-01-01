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هذه مبررات والي الرباط لرفض منح الدعم لجمعيات نشيطة رغم توسلاتها

بواسطة أخبارنا المغربية 14 دقيقة مضت
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هذه مبررات والي الرباط لرفض منح الدعم لجمعيات نشيطة رغم توسلاتها

أخبارنا المغربية 

رفض عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط ـ القنيطرة، توسلات مستشاري الجهة بالمصادقة على طلبات العشرات من الجمعيات النشيطة في مجال التربية غير النظامية ومحاربة الأمية ودعم النساء في وضعية هشاشة، لمساعدتها في إنجاز مشاريع مدرة للدخل وغيرها، معتبرا أن عهد صرف المال العمومي على جمعيات الإحسان قد ولى.

و قالت يومية الصباح أن قرار الوالي،  اتخذه على اعتبار أن أغلب أعضاء الجهة هم أعضاء في تلك الجمعيات أو لديهم أقارب بها أو ينتمي إليها نشطاء أحزابهم السياسية ومركزياتهم النقابية، إذ يتم استعمالها ليس لتحقيق أهداف نبيلة ولكن للقيام بالدعاية الانتخابية.

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