شوهة : روائح فضلات آدمية تزكم أنوف الأطر العاملة بمستشفى تزنيت

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عاش أطر ونزلاء مستشفى الحسن الأول بتزنيت مشاهد مقززة بعد صعود فضلات آدمية عبر قنوات التطهير، حيث تحوّلت المرافق إلى مجاري مائية آسنة.

و وفق صحيفة الأحداث المغربية، فقد اضطر موظفو المؤسسة الصحية إلى وضع واقيات على أنوفهم قصد تخفيف وقع الرائح عليهم.

كما رفض آخرون الدخول بشكل قطعي، في المقابل ظل المستشفى يشتغل بشكل طبيعي.