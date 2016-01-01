بالفيديو...كاميرا خفية تخترق عالم مراكز التدليك لتكشف جانبا من الدعارة المقننة في المغرب
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
تفاصيل مثيرة جدا تلك التي انفرد بها تحقيق الزميلة ابتسام مشكور ، الصحفية بموقع " سلطانة " ، و التي نفضت الغبار عن كل المسكوت عنه في موضوع مراكز التدليك ، المنتشرة مؤخرا بشكل مخيف في جميع المدن المغربية ، بالنظر للأرباح الخيالية التي تدرها هذه المراكز على أصحابها أمام أعين كل المسؤولين على البلاد ، بلا رقيب و لا حسيب .
مشكور والطاقم المرافق لها ، استعانوا بالكاميرا الخفية ، من أجل ولوج فضاء ظاهره مركز للتدليك ، و باطنه غرف للدعارة و المتاجرة بلحوم " بنات المغرب " ، وقائع مخيفة جدا ، تعكس في عمقها علاقات ربحية بين جهات تلتزم الصمت حيال هذه الفضائح .
تحقيق بقدر ما نصفق لمهنيته العالية ، فإنه يزيد من تعميق الصورة النمطية التي أضحت لصيقة بالمغرب والمرأة المغربية ، و مدى استغلالها في شتى المجالات لتحقيق أرباح مادية بطعم العلقم … لنشاهد هذا التحقيق ( الفيديو ) :
شاشة أخبارنا
انقلاب حافلة ضواحي الصويرة بسبب الفيضانات و مواطنون يكسرون النوافذ للهروب
أخبارنا المغربية : متابعة عرفت ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻨﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻳﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺑﻤﻨﻌﺮﺝ ﺍﻟﺤﺎﻣﻮﻝ ، ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ الركاب ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟