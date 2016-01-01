بالفيديو...كاميرا خفية تخترق عالم مراكز التدليك لتكشف جانبا من الدعارة المقننة في المغرب

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

تفاصيل مثيرة جدا تلك التي انفرد بها تحقيق الزميلة ابتسام مشكور ، الصحفية بموقع " سلطانة " ، و التي نفضت الغبار عن كل المسكوت عنه في موضوع مراكز التدليك ، المنتشرة مؤخرا بشكل مخيف في جميع المدن المغربية ، بالنظر للأرباح الخيالية التي تدرها هذه المراكز على أصحابها أمام أعين كل المسؤولين على البلاد ، بلا رقيب و لا حسيب .

مشكور والطاقم المرافق لها ، استعانوا بالكاميرا الخفية ، من أجل ولوج فضاء ظاهره مركز للتدليك ، و باطنه غرف للدعارة و المتاجرة بلحوم " بنات المغرب " ، وقائع مخيفة جدا ، تعكس في عمقها علاقات ربحية بين جهات تلتزم الصمت حيال هذه الفضائح .

تحقيق بقدر ما نصفق لمهنيته العالية ، فإنه يزيد من تعميق الصورة النمطية التي أضحت لصيقة بالمغرب والمرأة المغربية ، و مدى استغلالها في شتى المجالات لتحقيق أرباح مادية بطعم العلقم … لنشاهد هذا التحقيق ( الفيديو ) :