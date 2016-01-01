إقامة مستشفى عسكري متنقل بأنفكو لمساعدة السكان المحليين المتضررين من موجة البرد
أخبارنا المغربية
تمت الأسبوع الماضي، إقامة مستشفى عسكري بمنطقة أنفكو التابعة لإقليم ميدلت، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل التعبئة لمواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بعدة مناطق من المملكة.
وعلم، اليوم الاثنين لدى ولاية جهة درعة تافيلالت، أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن قد شرعت في أعمال ومبادرات إنسانية في المناطق المتضررة من موجة البرد بإقليم ميدلت.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية، وبتنسيق مع المصالح الوزارية المعنية قامت أيضا بعمليات للإيواء لفائدة الأشخاص بدون مأوى بمراكز الاستقبال التابعة لجهة درعة- تافيلالت.
وأشار المصدر إلى أن مختلف المصالح المعنية بالولاية تعبأت من أجل تقديم المساعدة اللازمة للسكان المتضررين وضمان سلامتهم وراحتهم.
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