الرئيسية | قضايا المجتمع | تطورات جديدة في قضية "الشعرية الصينية البلاستيكية"

تطورات جديدة في قضية "الشعرية الصينية البلاستيكية"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تطورات جديدة في قضية "الشعرية الصينية البلاستيكية"

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أكدت مصادر مطلعة أن المكتب الوطني للمنتجات الغذائية والسلامة الصحية يعتزم إخضاع عينات من الشعرية الصينية المتواجدة في الأسواق المغربية لتحاليل ثانية بعدما انتشرت مجموعة من الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيها احتراق هذه المادة بشكل مثير للريبة خاصة وأن الذين قاموا بالتجربة أكدوا وجود رائحة البلاستيك.

وحسب ذات المصدر، فإن المكتب الوطني سبق له وأن أخضع "الشعرية الصينية" للاختبارات الضرورية قبل الترخيص لها بدخول البلاد ، مرجحا أن تكون تلك التي يتم تداول فيديوهاتها دخلت الأسواق المغربية عن طريق التهريب.

هذا وكانت صفحات فايسبوكية دعت المغاربة إلى التوقف عن استهلاك ذلك المنتج حفاظا على صحتهم وصحة أبنائهم إلى حين التأكد رسميا من مكوناتها.

 

مجموع المشاهدات: 4110 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | سبحان الله تفضحو الشفارة
تحقيق صفحة اخبارنا من فضلكم اوصلوها الى القضاء
يريدون قتل شعب بالنهب والتزوير بطون الحرااااام وناس تحارب السرطان ومحاربة البلاستيك يجب على صفحة اخبارنا وضع المشكل الى القضاء ومن ساهم في ادخال هذه المواد السامة ولا بد انكم دقتموها في منازل كم والحفلات الخ....مهزلة هههه
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/11/28 - 07:15
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات