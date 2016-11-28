حماية المستهلك تتهم "كوسومار" بالنصب على المواطنين في " قوالب السكر "!

أخبارنا المغربية :

في سابقة من نوعها، وجه فرع جمعية حماية المستهلك باولاد عياد، نواحي الفقيه بنصالح، اتهاما إلى معمل "كوسومار" بالغش في وزن السكر، الذي يتم انتاجه داخل أحد المعامل الموجودة على مستوى النفوذ الترابي لجماعة أولاد عياد.

و رفع رئيس الجمعية شكاية إلى باشا المدينة جاء فيها " يؤسفني أن أتقدم لكم بشكاية حول الغش في وزن قالب السكر الذي ينتجه معمل كوسومار الموجود بالنفوذ الترابي لجماعة أولا عياد والمتعلق بالنقص في الوزن ".

وقالت الجمعية، التي أرفقت شكايتها بتوقيعات عدد من المواطنين المتضررين " إن شركة " كوسومار" ، تجني أرباحا طائلة من نقصها في وزن القالب، متهمة الشركة بالنصب على المستهلك تحت شعار الجودة، وذلك دون مراقبة من الجهة المسؤولة ".

و أوضحت الجمعية في شكايتها أن النقص يكمن في أن " جل المنتوجات من قالب السكر لا تصل إلى الوزن المعلن عنه في ملفوف القالب المطبوع عليه والمتمثل في 2 كيلوغرام وزنا صافيا ".