الرئيسية | قضايا المجتمع | مطالب بفصل الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية

مطالب بفصل الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 3 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مطالب بفصل الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية

أخبارنا المغربية 

في عددها الصادر غدا، قالت يومية الصباح أن الجماعات المحلية تطلب بالانفصال عن وزارة الداخلية.

و اعتبر عبد الحكيم الفريجي، المقرر الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في تصريح لليومية، أن هناك حيفا كبيرا يتعرض له العاملون في الجماعات المحلية، على اعتبار أنه القطاع الوحيد الذي لا يتوفر على وزارة خاصة ونظام أساسي خاص.

و شدد المتحدث على ضرورة رفع تبعية وضعياتهم الإدارية للمجالس المنتخبة، وذلك بالنظر إلى التأخيرات الكبيرة في أداء أجورهم بداعي أنهم لا يتوفرون على رقم تأجير يتيح توصلهم بالتعويضات من المصالح المركزية لوزارة المالية.

مجموع المشاهدات: 1629 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | مراد
الإدماج
يجب إدماج رواتب و أجور جميع موظفي الجماعات الترابية في الميزانية العامة لوزارة الداخلية وتمتيعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها الموظف بالوظيفة العمومية.
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2016/11/28 - 11:34
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات