مطالب بفصل الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية
أخبارنا المغربية
في عددها الصادر غدا، قالت يومية الصباح أن الجماعات المحلية تطلب بالانفصال عن وزارة الداخلية.
و اعتبر عبد الحكيم الفريجي، المقرر الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في تصريح لليومية، أن هناك حيفا كبيرا يتعرض له العاملون في الجماعات المحلية، على اعتبار أنه القطاع الوحيد الذي لا يتوفر على وزارة خاصة ونظام أساسي خاص.
و شدد المتحدث على ضرورة رفع تبعية وضعياتهم الإدارية للمجالس المنتخبة، وذلك بالنظر إلى التأخيرات الكبيرة في أداء أجورهم بداعي أنهم لا يتوفرون على رقم تأجير يتيح توصلهم بالتعويضات من المصالح المركزية لوزارة المالية.
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