بالفيديو : برلماني و قائد بـ " المغرب غير النافع " على رأس فضيحة مدوية تعيد موضوع مقالع الرمال للواجهة

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بشريط فيديو يوثق بالصوت و الصورة لجدال قوي بين قائد بتاوريرت و عدد من الفلاحين بالمنطقة من المستفيدين منذ طويلة من أراضي الدولة ،و السبب بحسب مصادرنا الخاصة ، هو محاولة قائد المنطقة الضغط على هؤلاء الفلاحين من أجل فسح المجال أمام برلماني معروف بالمنطقة للاستفادة من هذه الأراضي قصد تحويلها إلى مقالع للرمال، الأمر الذي لم تتقبله الساكنة و احتجت عليه بشدة .

القائد وبحسب الشريط المصور ، أكد للمحتجين انهم تراموا على هذه الأراضي ، قبل أن يتمادى في نعتهم بوصوف قدحية ، حينما وصفهم بـ " مخربي البلاد " عطفا على تجربته في المنطقة .

لأجل ذلك ، طالب المحتجون بضرورة فتح تحقيق في الموضوع ، من اجل معرفة من تسبب في استنزاف رمال المنطقة منذ مدة طويلة ، قبل أن تنفد، ليأتي الدور على هذه الأراضي التي ظل يستغلها هؤلاء الفلاحون من زمن بعيد ، وكيف استغل هذا القائد منصبه من أجل الضغط على الساكنة و تخويفهم من أجل فسح المجال أمام هذا البرلماني الذي ذكر بالاسم ، حيث هدد المحتجون بتكرار سيناريو " سماك الحسيمة " في حال ما أصر هذا القائد على تماديه في ممارسة الشطط على الساكنة .