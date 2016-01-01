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إذا صح الخبر فلنترحم على الصحة في المغرب .. موعد اجراء عملية بعد سنتين من اليوم

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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إذا صح الخبر فلنترحم على الصحة في المغرب .. موعد اجراء عملية بعد سنتين من اليوم

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بنسخة من موعد طبي " مثير " سلمه طبيب بالمستشفى الإقليمي لتاوريرت لمريض في وضعية قالت مصادرنا أنها حرجة جدا ، يحتاج لإجراء عملية استئصال " المرارة " ، حيث حدد له الطبيب موعدا حمل تاريخا بعد سنتين من اليوم ( 13 / 01 / 2019 ) .

الأمر طرحت معه علامات استفهام عريضة ، حول الأسباب الرئيسية التي ارتكز عليها الطبيب قبل تحديده لهذا الموعد البعيد جدا عن لغة المنطق والمعقول التي يمكن لأي مغربي أن يتقبلها في حدود الإمكانات التي توفرها وزارة الصحة وكذا الاكراهات التي تواجهها.

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