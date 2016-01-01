بالفيديو: صرخة صادمة موجهة للملك من مهاجرة مغربية حول سجن ورزازات

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

نشرت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان فيديو تظهر فيه فتاة مهاجرة بالديار الاوروبية وهي تناشد الملك محمد السادس لفتح تحقيق في ما يقع بسجن ورزازات ، وما ادعته من تعذيب شقيقها السجين ، وتلفيق تهمة اهانة موظف لها من طرف ادارة السجن ، حسب قولها ، وحسب بيان الجمعية الحقوقية .

المهاجرة المغربية عبرت عن اعتزازها بالمغرب وبكونها تدافع عنه بشراسة ،ولا تسمح لاحد ان يمسه بسوء ، الا أنها تتعرض للاهانة عندما تدخل اليه ، واصبحت متابعة من طرف سجن ورزازات بتهمة قالت أنها لم تقم بها.