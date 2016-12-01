بالفيديو : مواطنة تستنجد بالملك " راجلي عندو 74 سنة داوه للحبس و سناوه صحة باش يرميونا في زنقة "
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بشريط فيديو ، عبارة عن صرخة من سيدة كانت تقطن بدوار أولاد عقبة بجماعة مرس الخير ، إقليم الصخيرات - تمارة ، وجهتها إلى الملك محمد السادس ، طالبت من خلالها بجبر ضررها ، بعد ألقي بها بمعية زوجها البالغ من العمر 74 سنة في الشارع ، بعد صدور حكم بالافراغ في حقهما.
وبحسب مصادرنا الخاصة ، فإن رب الأسرة اشترى البقعة الأرضية موضوع حكم الإفراغ ، سنة 2000 ، بموجب عقد موثق في المحافظة العقارية ، و الذي توصلنا بنسخة منه ، لكن الأمور ستنقلب رأسا على عقب بعد وفاة مالك الأرض الأول سنة 2011 ، حيث لجأ شقيقه باعتباره أحد الورثة للقضاء من أجل المطالبة بإفراغ هذه الأسرة، لكنه خسر الدعوى ابتدائيا ، بسبب الدفعات التي تقدمت بها الأسرة ، التي أثبتت بالوثائق أنها اقتنت البقعة بشكل قانوني .
عقب ذلك، سيصدر حكم آخر بالإفراغ ، بسبب ما وصفته الزوجة في تصريحها بالضغط الذي تعرض له زوجها من قبل رجال الدرك ، إثر اعتقاله لمدة 3 أيام متواصلة ، اضطر بعدها إلى التوقيع على وثائق ، كانت سببا في تغيير مجرى الدعوى القضائية ، ليتم بعد ذلك رميهما معا في الشارع ، و المصير ذاته تقول مصادرنا ينتظر 5 أسر أخرى اقتنت بقعها من مالك الأرض بنفس الطريقة … ( الفيديو ) :
الوثائق :
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