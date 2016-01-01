هذه هي نتائج الاختبارات التي أجراها مكتب سلامة المنتوجات الغذائية على "الشعرية الصينية"

أخبارنا المغربية

كشفت نتائج الاختبارات التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن عدم وجود أي مواد بلاستيكية بالشعرية الصينية المتوفرة في الأسواق المغربية.

و صرح عبد الله أسول، المدير الجهوي للمكتب بالدارالبيضاء، للزميلة الإعلامية ميديا 24، بأن المكتب لم يرصد أي مواد بلاستيكية بعد تحليل 11 علامة من منتوج الشعرية الصينية المتوفرة بالأسواق المغربية.

و قرر المكتب القيام بتحليلات عميقة، على مستوى المختبرات الوطنية للتأكد بصفة نهائية من النتائج الأولية، وفق ما صرح به المدير الجهوي.