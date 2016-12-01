بالفيديو: الممرضون يحتجون على وزارة الصحة ويرفعون شعارات قوية
أخبارنا المغربية
نظمت حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة عصر اليوم الخميس ،وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة ، تطالب برفع الاقصاء الممنهج من طرف وزارة الصحة .
ورفع المحتجون الذين جاءوا من مختلف أقاليم جهة بني ملال خنيفرة ، شعارات قوية ضد وزير الصحة ، واستنكروا سياسة الاذان الصماء التي تنهجها وزارته ،وطالبوه بفتح حوار جاد ومسؤول معهم، حول مطالبهم المتعلقة باقرار المعادلة العلمية والادارية لدبلوم ممرض موجز من الدولة بالاجازة.
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