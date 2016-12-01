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بالفيديو: الممرضون يحتجون على وزارة الصحة ويرفعون شعارات قوية

بواسطة أخبارنا المغربية 49 دقيقة مضت
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بالفيديو: الممرضون يحتجون على وزارة الصحة ويرفعون شعارات قوية

أخبارنا المغربية 

نظمت حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة عصر اليوم الخميس ،وقفة احتجاجية  أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة ، تطالب برفع الاقصاء الممنهج من طرف وزارة الصحة .

ورفع المحتجون الذين جاءوا من مختلف أقاليم جهة بني ملال خنيفرة ، شعارات قوية ضد وزير الصحة ، واستنكروا سياسة الاذان الصماء التي تنهجها وزارته ،وطالبوه بفتح حوار جاد ومسؤول معهم، حول مطالبهم المتعلقة  باقرار المعادلة العلمية والادارية لدبلوم ممرض موجز من الدولة بالاجازة.

 

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