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"شوهتنا عالمية"....مدينة إيطالية تمنع مهاجرا مغربيا من دخول نطاقها ل 3 سنوات والسبب مخجل

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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"شوهتنا عالمية"....مدينة إيطالية تمنع مهاجرا مغربيا من دخول نطاقها ل 3 سنوات والسبب مخجل

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

أصبح شاب مغربي مقيم بالديار الإيطالية حديث القاطنين بمدينة أوديني بعدما صدر في حقه قرار بالطرد من المدينة ل 3 سنوات لسبب لا يصدق.

السلطات الإيطالية استجابت لشكايات مجموعة من المواطنين والذي عبروا عن استيائهم من المضايقات التي يتلقونها يوميا في الشارع بسبب تسول الشاب المغربي المزعج.

وهكذا، بات من الممنوع على الشاب المغربي أن يطأ تراب مدينة أوديني طيلة السنوات 3 القادمة وإلا فسيجد نفسه خلف القضبان بسبب مخالفته للقرار التأديبي.

 

 

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