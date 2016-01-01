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بريطانيا تحذر شبابها من عصابات الابتزاز الجنسي بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بريطانيا تحذر شبابها من عصابات الابتزاز الجنسي بالمغرب بريطانيا تحذر شبابها من عصابات الابتزاز الجنسي بالمغرب

أخبارنا المغربية 

حذرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية ، شباب البلاد من الوقوع تحت سيطرة عصابات مغربية تتصيد ضحاياها عبر الانترنت، وعن طريق ما وصفتها ب"فخاخ العسل"، حيث تستدرجهم باستعمال صور خليعة لفتيات، قبل تصويرهم في أوضاع إباحية وابتزازهم للحصول على المال.

وأوضحت يومية " أخبار اليوم" التي أوردت الخبر، أن وسائل إعلامية بريطانية ذكرت أول أمس الأربعاء، نقلا عن وكالة مكافحة الجريمة، أن أربعة شبان بريطانيين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، وضعوا حد لحياتهم بعد تعرضهم للابتزاز من طرف تلك العصابات، حيث أكد مساعد مفوض الشرطة في الوكالة، مارتن هويت، في السياق ذاته، أن الوضع يدعو إلى القلق، مشيرا إلى حالة أولئك الشبان الذين انتحروا بسبب تعرضهم للابتزاز وخوفهم من فضحهم أمام معارفهم.

وأضافت اليومية أن الوكالة دقت ناقوس الخطر أول أمس، منبهة إلى التهديد الكبير الذي تشكله تلك العصابات التي أشارت إلى أنها تنتمي أساسا إلى ثلاثة بلدان هي: المغرب والفلبين وساحل العاج.

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