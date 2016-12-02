سابقة : بعد مقتل "مشرمل" مدينة بني ملال، دعوات فيسبوكية لتنظيم وقفة تضامنية مع الأمن

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

تداولت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية دعوات من جمعيات وفعاليات مدنية وفيسبوكيين من أجل تنظيم وقفة تضامنية أمام ولاية أمن بني ملال ، وذلك تضامنا مع رجال الشرطة ومن أجل تشجيعهم على عملهم ومجهوداتهم لاستتباب الأمن في شوارع المدينة ، حسب ما جاء في الدعوات.

ووقعت هذه الفعاليات عريضة تضامنية موقعة من مجموعة من الجمعيات ، موجهة الى المدير العام للأمن الوطني ، تشيد فيها بمجهودات شرطة بني ملال ، ويدعون فيها الى الضرب بيد من حديد على كل من يحمل السلاح و يهدد سلامة المواطنين. حسب العريضة.

و كانت مدينة بني ملال مسرحا لواقعة هزت الرأي العام وطنيا، و يتعلق الأمر بمقتل منحرف بيد رصاص الشرطة لعدم انصياعه لأوامر الشرطة بتسليم نفسه.