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تكوين الشرطة على كيفية التعامل مع القاصرين

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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تكوين الشرطة على كيفية التعامل مع القاصرين

أخبارنا المغربية 

شرع عدد من الضباط ومفتشي الشرطة بتلقي تكوين خاص بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بغاية الاختصاص في الاستماع للقاصرين المتهمين بالجنح أو الجنايات.

و قالت يومية المساء، أنه من المنتظر أن يلتحق رجال الأمن الجدد المختصون في الاستماع للقاصرين بمصالح الأحداث والجانحين بعدد من ولايات الأمن بالمغرب، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجديدة.

و  اعتمد التكوين الذي تم تخصيصه لرجال الأمن على كيفية الاستماع إلى القاصرين وتحرير المحاضر الرسمية، وطريقة التعامل مع الطفل القاصر.

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