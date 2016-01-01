حامي الدين يعلن عن موعد صلاة الجنازة على جثمان والدة عبدالإله بنكيران

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي

نعى حزب العدالة والتنمية، من خلال صفحته على "فيسبوك" والدة أمينه العام عبد الإله بنكيران الفقيدة مفتاحة الشامي عن سن يُناهز الـ80 بعد مُعاناة طويلة مع المرض.

كما أعلن عضو الأمانة العامة للحزب عبد العالي حامي الدين، أن صلاة الجنازة على جثمان الراحلة ستقام غداً الثلاثاء مع صلاة العصر.