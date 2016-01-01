قاطنو "دوار الجديد" بالصخيرات يرفعون شكواهم ضد المجلس البلدي في مسيرة احتجاجية نحو القصر الملكي

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

بسبب الحكرة ، و الإحساس بالإقصاء و التهميش نتيجة عدم تمكينهم من الحق الدستوري في السكن اللائق ، خرج زوال أمس الاثنين العشرات من سكان دوار الجديد بمدينة الصخيرات ، في مسيرة احتجاجية صوب القصر الملكي ، مرددين شعارات عديدة ، تختزل معاناتهم مع السكن في بيوت قصديرية بين قساوة البرد القارص والأمطار من جهة ، و الحر والقيظ الذي يحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق خلال الصيف ، قبل أن يتم منعهم من مواصلة السير نحو القصر الملكي لدواعي أمنية .

هذا ومازال المئات من سكان هذا الدوار في انتظار تفعيل الوعود التي تعهد بها رئيس المجلس البلدي للصخيرات خلال الحملة الانتخابية ، قبل أن تتحول هذه الوعود إلى سراب ، بعد مرور حوالي سنة ونصف السنة على ترأسه لهذا المجلس ، دون أن يسجل أي تقدم في هذا الملف ، بيد إن الخطير في الأمر هو أنه علاوة على مطالب ساكنة دوار الجديد ، فإن الصخيرات تختزن بين أطرافها ما لا يقل عن 4000 براكة ، موزعة على عدد من الدواوير التي تنتظر دورها في السكن اللائق ، وهو رقم " مخيف " جدا ، لابد أن تتحرك من أجله كل الجهات المسؤولة ، لاسيما في ظل غياب وعاءات عقارية في ملكية الجماعة من أجل احتواء هذه الفئات ، وأيضا أمام الاستنزاف المتواصل للأراضي المخزنية الذي يفرضه لوبي العقار .