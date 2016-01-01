قاطنو "دوار الجديد" بالصخيرات يرفعون شكواهم ضد المجلس البلدي في مسيرة احتجاجية نحو القصر الملكي
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
بسبب الحكرة ، و الإحساس بالإقصاء و التهميش نتيجة عدم تمكينهم من الحق الدستوري في السكن اللائق ، خرج زوال أمس الاثنين العشرات من سكان دوار الجديد بمدينة الصخيرات ، في مسيرة احتجاجية صوب القصر الملكي ، مرددين شعارات عديدة ، تختزل معاناتهم مع السكن في بيوت قصديرية بين قساوة البرد القارص والأمطار من جهة ، و الحر والقيظ الذي يحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق خلال الصيف ، قبل أن يتم منعهم من مواصلة السير نحو القصر الملكي لدواعي أمنية .
هذا ومازال المئات من سكان هذا الدوار في انتظار تفعيل الوعود التي تعهد بها رئيس المجلس البلدي للصخيرات خلال الحملة الانتخابية ، قبل أن تتحول هذه الوعود إلى سراب ، بعد مرور حوالي سنة ونصف السنة على ترأسه لهذا المجلس ، دون أن يسجل أي تقدم في هذا الملف ، بيد إن الخطير في الأمر هو أنه علاوة على مطالب ساكنة دوار الجديد ، فإن الصخيرات تختزن بين أطرافها ما لا يقل عن 4000 براكة ، موزعة على عدد من الدواوير التي تنتظر دورها في السكن اللائق ، وهو رقم " مخيف " جدا ، لابد أن تتحرك من أجله كل الجهات المسؤولة ، لاسيما في ظل غياب وعاءات عقارية في ملكية الجماعة من أجل احتواء هذه الفئات ، وأيضا أمام الاستنزاف المتواصل للأراضي المخزنية الذي يفرضه لوبي العقار .
شاشة أخبارنا
ردو بالكم : شركة " إنوي " أمام القضاء بسبب فضيحة إلكترونية غير مسبوقة
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بنسخة من شكاية رفعتها زبونة لدى شركة الاتصالات " إينوي " تدعى " خديجة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟