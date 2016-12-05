فضيحة : القضاء ينظر في ملف طرد موظف ببلدية عين العودة بسبب تدوينة نشرها الفيسبوك ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

تفاصيل مثيرة جدا تلك التي كشفت عنها أطوار الجلسة التي احتضنتها المحكمة الإدارية بالرباط ، من أجل الاستماع لرئيس بلدية عين العودة حسن عاريف ، بخصوص إقدامه على توقيف موظف بجماعته عن العمل .

مصادرنا الخاصة أكدت أن رئيس قسم الموظفين ببلدية عين العودة الذي ناب عن الرئيس ، استعصى عليه الإجابة عن الأسئلة التي وجهت له ، والمتعلقة بأسباب طرد الموظف رشيد المباركي عن العمل ، حيث اكتفى بالقول أن الموظف المذكور سابقا ، " نشر تدوينة عبر حسابه الخاص على الفيسبوك ، وصف عبرها رئيس الجماعة بالشفار " ، و هو تبرير لا يستند لأي إطار قانوني يسمح لرئيس الجماعة بعزل لهذا الموظف حسب القاضي ، حيث طالبه الحضور في الجلسة المزمع عقدها يوم 27 من الشهر الجاري مصحوبا بأدلة أخرى تبرر قرار طرده .

عقب ذلك ، توجه رشيد المباركي الموظف الموقوف عن العمل إلى المحكمة الابتدائية بتمارة من أجل لإطلاع على سير ملف تزوير الإنذار رقم 1272 المؤرخ في 28 ماي 2013 ، و الذي استند إليه رئيس الجماعة في طريق إصداره لقرار الطرد .

هذا وقد نشر رشيد المباركي شريط فيديو كشف خلاله بالدليل و البرهان كل الحجج التي تثبت تزوير رئيس الجماعة لوثائق إدارية في طريق عزله عن الوظيفة ،و تشريده رفقة أسرته الصغيرة ( الفيديو ) :