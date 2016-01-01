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بعد فضيحتها المدوية، زبناء "إنوي" يتقاطرون على وكالاتها للتأكد من الأرقام المسجلة باسمهم

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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بعد فضيحتها المدوية، زبناء "إنوي" يتقاطرون على وكالاتها للتأكد من الأرقام المسجلة باسمهم

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أفاد مسؤول بوكالة تجارية تابعة لشركة إنوي للاتصالات لأخبارنا أن عددا من المواطنين بدؤوا يتوافدون على وكالات الشركة من أجل التأكد من عدم وجود أرقام أخرى مسجلة باسمهم ورقم بطاقتهم الوطنية.

وأضاف مصدرنا أن الفضيحة التي تورطت فيها الشركة والمتمثلة في اكتشاف بعض الزبائن بالصدفة لوجود أزيد من 15 رقم نداء مسجل بأسمائهم دون علمهم ، قد أثارت مخاوف المواطنين خاصة وأنهم سيتحملون المسؤولية القانونية عن أي خرق للقانون يحدث انطلاقا منها.

للإشارة فإن موقع أخبارنا كان سباقا بوم أمس لكشف هذا التلاعب الخطير في البيانات الخاصة لزبناء إنوي، حيث تم اللجوء إلى هذه الحيلة على ما يبدو للتغطية على البطائق الهاتفية التي تباع في الشوارع بدون وثائق إثبات هوية.

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