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فضيحة : بعد كشف المستور ،اختفاء ملف متابعة شركة " إينوي " من داخل محكمة بالدار البيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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فضيحة : بعد كشف المستور ،اختفاء ملف متابعة شركة " إينوي " من داخل محكمة بالدار البيضاء

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

بعدما أثرنا في موقع " أخبارنا المغربية " قبل يومين ، موضوع مقاضاة زبونة لدى شركة الاتصالات " إينوي " ، و اتهامها لهذه الأخيرة من خلال شكاية بالنصب و الإحتيال و استعمال وثيقة باسم الغير ، وذلك بعد اكتشاف هذه الزبونة " خديجة زخير " لأزيد من 30 بطاقة هاتفية " CARTE SIM " مسجلة باسمها ، و تحمل رقم بطاقة تعريفها الوطنية، دون علمها ، الأمر الذي أجبرها على تقديم شكاية لدى مصالح الأمن بولاية الدار البيضاء - أنفا - مخافة الوقوع في مشاكل قد تجرها إلى المتابعة القضائية ، في حال ما إذا استعملت هذه البطائق الهاتفية المسجلة في اسمها لاغراض ارهابية أو اجرامية او ما شابه ذلك .. وبعد عامين من " سير و أجي و المحكمة و الكوميسارية … و طلع و هبط " تفاجأت المشتكية يوم أمس بعد بحث شاق بين مختلف المصالح الإدارية باختفاء ملف قضيتها من المحكمة .

وكان نائب وكيل الملك ، كما توضح الوثائق ، قد أمر بحفظ الملف لعدم معرفة الفاعل الحقيقي ، و هو ما يتناقض بحسب المشتكية مع تقرير الضابطة القضائية ، التي أكدت أنها قامت مرات عديدة باستدعاء الممثل القانوني لشركة ' إنوي " هاتفيا و عبر استدعاء مباشر بمقر الشركة الكائن بسيدي معروف ، حيث امتنع هذا الأخير عن الحضور .

اختفاء الملف من داخل المحكمة علاوة على حفظ الملف من قبل نائب وكيل الملك ، خلف صدمة كبيرة لدى المشتكية ، بل و جعلها تطرح علامات استفهام عريضة حول مصير قضية ، قد يكون المئات من المغاربة قد تعرضوا لها دون علمهم ، تماما كما وقع مع الضحية خديجة زخير .

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1 | الوادنوني
الحقيقة المرة
" إن غسل المراحيض في أوروبا أشرف من امتهان القضاء المغربي"
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 10:58
2 | حميدات سعيد
الملف
هذا دليل على ان البلد بلد الفوضى والتسيب واللاقانون .فكيف يعقل ان يقع هذا في سنة2016 في بلد يظل إعلامه ومسءولوه يضحكون على ذكاء الناس بان المغرب اصبح دولة الحق والقانون
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 11:09
3 | يبقى الحال على ماهو عليه القضاء ممتاز جداااا
ممتاز القضاء
مهزلة ويتحدثون يتشدقون المواطن مسكين
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 11:30
4 | مواطن
تفاجأت المشتكية يوم أمس بعد بحث شاق بين مختلف المصالح الإدارية باختفاء ملف قضيتها من المحكمة.دولة الحق والقانون تفوووووو
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/08 - 11:40
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

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