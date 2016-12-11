"أخبارنا" تكشف كذب وزارة التجهيز والنقل بخصوص قنطرة "تاكلفت"

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء ما قد يعتبر بلاغا رسميا لوزارة التجهيز والنقل ، تؤكد فيه افتتاح حركة المرور بقنطرة تاكلفت أمس السبت ، وأنها جاهزة بمواصفاة جيدة .

إلا أن مصادر "أخبارنا" كانت اليوم بعين المكان ، وتبين أن القنطرة لم تنتهي بها الأشغال ،و لا يزال أمام افتتاحها أسابيع أخرى من الاصلاح ، كما أنها مرتفعة من الأرض بحوالي نصف متر ، وضيقة كالقنطرة السابقة .

مصدر "أخبارنا" استغرب لتمرير قصاصة كاذبة لوسائل الاعلام بكون الاشغال بالقنطرة انتهت ،وأن حركة المرور بها ستستأنف أمس السبت ، رغم أن لاشيء من هذا تحقق على أرض الواقع ، وأن الانتهاء من الاشغال تلزمه ايام أخرى .