يومية "الصباح" تقف في صف وزارة الأوقاف، و هذا ما كتبته بشأن توقيف الفقهاء
أخبارنا المغربية
تطرقت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، للتوقيفات المتتالية التي يقوم بها وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوقيف في حق أئمة وخطباء، حيث عنونت موضوعها بـ"وزير الأوقاف يطيح بخدام الأجندات الحزبية" .
و أشارت اليومية إلى أن إصلاح الحقل الديني لا يستقيم مع أئمة وخطباء غير مؤهلين ومعرقلين.
و قالت اليومية أن وزارة الاوقاف أطاحت يوم الخميس الماضي بخطيب جمعة جديد بمدينة كرسيف، لتضيفه إلى لائحة الموقوفين من الخطباء والأئمة "حاولو التمرد والخروج عن النص وتجاوز المسموح به، وتحويل بيوت الله إلى مهرجانات لتصفية الحسابات وخدمة أجندات سياسية" على حد تعبير الجريدة.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (1 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟