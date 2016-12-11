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يومية "الصباح" تقف في صف وزارة الأوقاف، و هذا ما كتبته بشأن توقيف الفقهاء

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 16 دقيقة مضت
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يومية "الصباح" تقف في صف وزارة الأوقاف، و هذا ما كتبته بشأن توقيف الفقهاء

أخبارنا المغربية 

تطرقت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، للتوقيفات المتتالية التي يقوم بها وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوقيف في حق أئمة وخطباء، حيث عنونت موضوعها بـ"وزير الأوقاف يطيح بخدام الأجندات الحزبية" .

و أشارت اليومية إلى أن إصلاح الحقل الديني لا يستقيم مع أئمة وخطباء غير مؤهلين ومعرقلين. 

و قالت اليومية أن وزارة الاوقاف أطاحت يوم الخميس الماضي بخطيب جمعة جديد بمدينة كرسيف، لتضيفه إلى لائحة الموقوفين من الخطباء والأئمة "حاولو التمرد والخروج عن النص وتجاوز المسموح به، وتحويل بيوت الله إلى مهرجانات لتصفية الحسابات وخدمة أجندات سياسية" على حد تعبير الجريدة.

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1 | Abou hamza
Tetouan
اللهم دمر هؤلاء الذين يحاربون الاسلام في هذا الوطن آمين ،اللهم دمر وزير الاوقاف ومن جعله على راس وزارة الاوقاف.
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2016/12/11 - 11:04
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