خطير ...توزيع مطويات تدعو للمسيحية على تلاميذ بوزان

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

تداولت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية صورا لمطويات تبشيرية تم توزيعها في اليومين الماضيين على مجموعة من التلاميذ في محيط المؤسسات التعليمية التي يدرسون بها بمدينة وزان.

وأضاف ذات المصدر أن مجموعة من التلاميذ قالوا لأساتذتهم أن أشخاصا أجانب يتحدثون اللغة العربية هم الذين أوقفوهم وقاموا بإعطائهم تلك المطويات التي تدعو إلى اعتناق المسيحية باعتبارها الديانة الصحيحة والتي تقود إلى الجنة والمحبة والسلام حسب زعمهم.

التلاميذ كشفوا أن "الغرباء" منحوهم أيضا قطعا من الحلوى على سبيل الإغراء ليظهروا لهم حسن نيتهم ويحثوهم على استلام تلك المنشورات وقراءتها.