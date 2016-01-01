بالفيديو : مغاربة إسبانيا يقطعون 24 كلم مشيا على الاقدام للتنديد بأوضاعهم المزرية و يؤكدون " حنا ماشي بوليساريو "
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
خرج صباح أمس الأحد عشرات من المهاجرين المغاربة بمدينة مورسيا الإسبانية في مسيرة على الأقدام ، قطعوا خلالها 24 كلم مشيا على الأقدام ، في خطوة أولية للتنديد بأوضاعهم المزرية ، في رسالة واضحة للمسؤولين المغاربة والإسبان .
المحتجون هددوا بالتصعيد ، في حال ما لم تتدخل الدبلوماسية المغربية من أجل حل عدد من المشاكل العالقة ، ضمنها طرد العديد من العمال المغاربة من عملهم بشكل تعسفي ، و كذا شركات الإعارة التي تهدم حقوق العمال ، كما احتجوا بشدة على غياب دور الدبلوماسية المغربية ومجلس الجالية في حل هذه المشاكل وغيرها .
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