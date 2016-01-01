مؤلم : الحزن يخيم على " الوينيرز " و " هيرو فاميلي " بعد رحيل محمد الطاهري ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقت مجموعة " هيرو فاميلي " الفيسبوكية ، ومعها جماهير الوداد البيضاوي ، خاصة فصيل " الوينيرز " نبأ وفاة الشاب محمد الطاهري ، واحد من أبرز المشجعين الأوفياء للفريق الأحمر ، الذي نال منه السرطان اللمفاوي منذ مدة ليست بالبعيدة ، رغم المجهودات الكبيرة التي بذلت من قبل أصدقائه الجنود في مجموعة " هيرو فاميلي " من اجل توفير مصاريف إجراء عملية جراحية ، غير إن القدر الإلهي كان أقرب، حيث كتب للشاب محمد أن يفارق الحياة عشية أمس وسط حزن عميق بين كل الوداديين و أيضا جنود الهيرو .

وكانت أسرة الراحل قد وجهت من قبل نداء إستغاثة إلى جلالة الملك وكل المحسنين من اجل انقاذ حياة ابنها ، في مشهد مؤلم جدا نعرضه عليكم من جديد ، راجين الله عز و جل ان يتغمد الفقيد بموفور رحمته ومغفرته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .