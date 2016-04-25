رجال الشرطة المتدربون المطرودون من الخدمة يروون قصتهم ويلجؤون إلى الملك

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

كشف رجال الشرطة المتدربون الذين أصبحوا حديث الرأي العام الوطني، بعدما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن قرار التخلي عنهم وعددهم 300 فرد بسبب عدم جاهزيتهم واستعدادهم للقيام بالمهام المنوطة بالشرطة، عن روايتهم للواقعة .

المتضررون من القرار لجؤوا إلى إنشاء صفحة فايسبوكية سردوا فيها قصتهم منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه أقدامهم المعهج النلكي للشرطة بالقنيطرة.

وقال الأمتيون المطرودون أنهم تقدموا بترشيحاتهم التي شملت مختلف الوثائق الضرورية من أجل اجتياز المباراة كما أنهم كانوا يتوفرون على الشروط الضرورية التي تسمح لهم باجتيازها حسب قولهم و بعد مدة ناهزت حوالي ثلاثة أشهر تمت المناداة على هؤلاء الأشخاص من أجل اجتياز الاختبار الكتابي.

وأضاف المعنيون بالأمر انهم انتظروا حوالي ثمانية أشهر ليتم المناداة عليهم من طرف ولاية الأمن التابعة لنفوذهم الترابي لكي تخبرهم بأنهم قد نجحوا في الاختبار الكتابي و سينتقلون إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة من أجل اجتياز المرحلة الثانية التي بدأت مع حلول السنة الجارية 2016 التي تتجلى في الاختبار الشفوي الذي يشمل الفحوصات الطبية والنفسية وكذا الاختبارات الرياضية من خلال إحضارهم لتحاليل الدم وتخطيطات القلب التي تبرهن خلوهم التام من أي مرض أو شيئ آخر من هذا القبيل من شأنه أن يقف عائقا في ولوجهم مهنة الشرطة من قبل لجنة متمرسة ولها خبرة في إنتقاء العناصر الناجحة بالامتحان الكتابي.

واستطردوا بالقول إنه تم تقديم جميع المرشحين أمام طبيب نفسي مختص في هذا الشأن الذي طرح عليهم العديد من الأسئلة التي تثبت خلوهم من أي مرض نفسي و تم عرض المرشحين أمام لجنة تتكون من تسعة أشخاص يقومون باستجواب المرشحين واحدا تلو الآخر وكذا الاختبار الرياضي الذي يتمثل في الجري مدة 1500 متر في زمن محدد ،ثم عرض المرشحين أمام طبيب خاص يتولى النظر في سلامتهم الجسدية بالإضافة إلى إجتيازهم لاختبار البسيكوتقني ”روشاخ” الذي يسمح بإظهار المكونات اللاشعور للمترشح.

كل هذه الاختبارات مر منها هؤلاء المرشحين بنجاح لينتقلوا بعد ذلك إلى البحث الذي تقوم به عناصر الاستعلامات العامة على المرشح وعلى محيطه العائلي والأسري ليتم النداء عليهم بعد شهرين ليلتحقوا يوم 25/04/2016 بمختلف مدارس التكوين الشرطي يتعلق الأمر بمدرسة الشرطة بكل من (الفوارات) القنيطرة ،مدرسة الشرطة بوقنادل ثم بوجدة)حاملين معهم مختلف اللوازم والأشياء الضرورية لإجراء التدريب الأساسي بعد النجاح بشكل نهائي في كل مراحل المباراة” يضيف ذات الأمنيين على صفحته الفايسبوكية.

وقال المتضررون أنه مرت شهرين من التداريب ليتم بعد ذلك إجراء ما يسمى بالفحص المضاد الذي نجح فيه هؤلاء الشرطيين المتدربين ليكملوا التدريب على أحسن وجه والذي شمل التدرب على كل المهارات الخاصة برجل الشرطة وعلى مختلف أنواع الأسلحة وصولا إلى حقل الرماية الذي تفوقت فيه هذه العناصر وحصلت فيه على نقط جيدة في امتحان الرماية و تم تدريبهم على كل أنواع المهارات الخاصة برجل الأمن وبعد مدة قصيرة تم تعيينهم بمختلف المدن المغربية في مختلف التخصصات الشرطية بعد إنهائهم لمرحلة التدريب الأساسي بنجاح و تفوق،ثم التحقوا بعد ذلك بمدرسة الشرطة بوجدة ومدارس أخرى لإجراء التكوين التخصصي الذي دام أسبوعين والذي مر في ظروف عادية يسودها الكد والعمل الجاد والاحترام والطاعة اللذان كان تتسم بها كل العناصر ليتفاجئوا هناك بقرار طردهم من صفوف الأمن الوطني.

هذا واستنجد المطرودون بالملك محمد السادس من أجل التدخل لإنصافهم ودفع المديرية العامة للأمن الوطني للتراجع عن قرارها خاصة وأن العديد منهم تخلوا على دراستهم وعملهم من أجل دخول سلك الشرطة وتلبية نداء الوطن و الدفاع عن أمنه وخدمة المواطنين.