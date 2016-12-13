مهزلة...بعد سنوات من الانتظار ،محسنون ينوبون عن الحكومة ويشيدون قنطرة لفك العزلة عن مجموعة من القرى
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
احتفلت ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة لإقليم تنغير بتحقيق حلمها المشروع الذي عجزت عن تحقيقه الحكومة والمجالس المنتخبة والمتمثل في تشييد قنطرة صغيرة على ضفة واد داداس من أجل فك العزلة عن عدد من القرى التي كانت تعزلها مياه التساقطات المطرية شتاء.
المشروع الذي شيد بإمكانيات ذاتية وبمساهمة عدد من المحسنين والمتبرعين، مكن من فك العزلة على ساكنة دواوير "علقمت" و "أيت حمودن" و "أيت ودار" بجماعة أيت سدرات السهل الغربية وهو المطلب الذي ظلوا ينتظرونه لعقود لكن دون جدوى ليقرروا الاعتماد على مواردهم الذاتية فقط.
هذا وقد استغرق المحسنون ثلاثة أشهر في بناء القنطرة التي يبلغ طولها 65 مترا وعرضها مترين ونصف، وعلوها ثلاثة أمتار، وستمكن من مرور السيارات و الشاحنات الصغيرة، وهو ما سيمكنهم من التنقل لقضاء أغراضهم الادارية والخدماتية والولوج إلى الأسواق والمحلات التجارية، وسيمكن أبناءهم من متابعة دراستهم.
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