صرخة مواطن : فينك يا عامل الإقليم لي بارك في البيرو ديالك و كتخلص من فلوس الشعب .. شوفو آش كتاكلو يا المغاربة (الفيديو)

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

مشاهد و صور صادمة جدا ، تلك التي نقلها مواطن غيور من جماعة سبت سايس التابعة لتراب إقليم الجديدة ، و التي توثق لما يقع داخل مجزرة الجماعة من تجاوزات صارخة ، تهدد صحة المستهلك للخطر ، حيث تنعدم أدنى الشروط اللازمة من أجل ذبح الأبقار والأغنام وفقا لما هو منصوص عليه في دفتر تحملات الجماعة .

و الصور أبلغ من كل تعبير ووصف ، في رسالة غير مشفرة إلى عامل الإقليم ورئيس الجماعة و المصالح البيطرية و كل المسؤولين على الإقليم.