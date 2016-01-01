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صرخة مواطن : فينك يا عامل الإقليم لي بارك في البيرو ديالك و كتخلص من فلوس الشعب .. شوفو آش كتاكلو يا المغاربة (الفيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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صرخة مواطن : فينك يا عامل الإقليم لي بارك في البيرو ديالك و كتخلص من فلوس الشعب .. شوفو آش كتاكلو يا المغاربة (الفيديو) صرخة مواطن : فينك يا عامل الإقليم لي بارك في البيرو ديالك و كتخلص من فلوس الشعب .. شوفو آش كتاكلو يا المغاربة (الفيديو)

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

  مشاهد و صور صادمة جدا ، تلك التي نقلها  مواطن غيور من جماعة سبت سايس التابعة لتراب إقليم الجديدة ، و التي توثق لما يقع داخل مجزرة الجماعة من تجاوزات صارخة ، تهدد صحة المستهلك للخطر ، حيث تنعدم أدنى الشروط اللازمة من أجل ذبح الأبقار والأغنام وفقا لما هو منصوص عليه في دفتر تحملات الجماعة .

و الصور أبلغ من كل تعبير ووصف ، في رسالة غير مشفرة إلى عامل الإقليم ورئيس الجماعة و المصالح البيطرية و كل المسؤولين على الإقليم. 

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