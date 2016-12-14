ردو البال لأولادكم : فتاة تروي كيف تسببت " الماسونية " في انتحار صديقة لها رفضت الخضوع لأوامر الشيطان
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
قصة حقيقية مثيرة جدا تلك التي روتها فتاة تتابع حصص الرقية الشرعية لدى الراقي " احمد نافع " بمدينة سلا ، حيث تحدثت عن الطريقة المأساوية التي انتحرت بها صديقتها التي انخرطت في " الماسونية "، بسبب حبها لموسيقى " الميطال " ، حيث بلغت بها الدرجة الرابعة ، و بين كل درجة ودرجة كان لزاما عليها اجتياز اختبارات يمليها عليها الشيطان ، حيث أدت أول الأمر القسمين الأول والثاني ، بعدها بدأ قرينها يظهر لها ويلبي لها كل رغباتها ، حيث راقها الأمر وجعلها تتوغل شيئا فشيئا في الماسونية.
لكن مباشرة بعد بلوغها الدرجة الرابعة ، طلب منها ان تشرب دم قط ، لكنها رفضت بسبب ضعف قدرتها على فعل ذلك ، ما يعني رسوبها في الامتحان ، ولأجل رفضها بدأت تتعرض لعقوبات وتعذيب شيطاني من نوع خاص ، حاولت معه الانتحار ثلاث مرات متتالية ، قبل ان تفارق الحياة في المرة الرابعة بهذه الطريقة المأساوية … تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع تجدونها من خلال هذا الفيديو :
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