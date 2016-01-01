إدارة مستشفى خريبكة الإقليمي ترد على "أخبارنا" بهذا التوضيح

نورالدين ثلاج من خريبكة :

ردا على المقال المنشور بجريدة أخبارنا المغربية تحت عنوان فضيحة بوازرة الوردي : مستشفى يطالب المرضى بإحضار "السرانكة"، قال رئيس قطب الممرضين بمستشفى القرب بأبي الجعد أن الممرض الذي يعمل بقسم المستعجلات المسؤول عن نشر الإعلان لا يتوفر على الصلاحية لكتابة الإعلان وتوقيعه وتعليقه، مضيفا أنه أقدم على الأمر لأسباب غير مفهومة خاصة وأن إبر الحقن متوفرة بشكل عادي خاصة وان قسم التحاليل يشتغل شكل طبيعي طيلة أيام الأسبوع ويحتاج لكمية مهمة من الحقن يوميا

واسترسل ذات المتحدث أن الممرض لم يشر في الإعلان لقسم المستعجلات الذي يعمل به وإنما أشار للمستشفى ككل، ما يكشف سوء نيته.

مدير المستشفى الإقليمي بخريبكة، سليمان الجوراني أكد في تصريح لأخبارنا المغربية أن الممرض عمد إلى تعليق الإعلان مساء الجمعة مستغلا نهاية الأسبوع، مضيفا أنه زار المستشفى، وتأكد من توفر إبر الحقن بكمية وافرة، إضافة إلى الكمية التي حملها معه.