السوابق العدلية تهدد العديد من المدانين بالعودة السريعة إلى السجن

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

كما يقول المثل الشعبي المصري : " ياما في السجن مظاليم " ، عبارة يمكن إسقاطها على واقعنا المغربي ، حيث يدان أبرياء بالسجن ظلما و عدوانا ، أو قد يزج بهم بسبب أخطاء غير مقصودة ، ستتعقبهم تبعاتها طوال حياتهم ..

المقصود من هذا الموضوع ، الذي جاء بطلب من بعض الشباب الذين سبق إدانتهم في قضايا مختلفة ، خرجوا منها بسوابق عدلية ، شكلت بالنسبة لهم عائقا يقف في وجه حصولهم على فرصة عمل شريف و لقمة عيش حلال ، حيث يقف هذا " الوسخ " في طريق " رزقهم " ، و لا أحد يرغب في تشغيلهم ، هو إثارة هذا الموضوع و ذرحه للنقاش ، خاصة بعدما صدت جميع أبواب الرزق في وجوهه هؤلاء الشباب ، الأمر الذي أجبر العديد منهم تحت ضغط هذا الإكراه القانوني إلى العودة لسكة الاجرام و بيع الممنوعات … و هو سلوك يعد إعلانا مسبقا عن عودة أكيدة للسجن .

في هذا الباب ، طالب هؤلاء الشباب الطامعين في الحصول على لقمة عيش حلال ، بضرورة تسهيل إجراءات إدماجهم في سوق الشغل ، عبر سن تعديلات قانونية تتيح لهم حق الاستفادة من ميزة " حسن السلوك " كشرط أساسي من أجل إلغاء الأحكام السابقة ، على أن تشدد العقوبات الحبسية في حق كل عائد للسجن ، سبق له أن استفاد من إلغاء الحكم السابق .

هو مقترح إذن يبقى قابلا للنقاش من طرف المؤسسات القضائية ، بهدف تشجيع الشباب على الإدماج في سوق الشغل و تجنب كل سبل الانحراف و العودة السريعة إلى السجن .