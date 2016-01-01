الرئيسية | قضايا المجتمع | السوابق العدلية تهدد العديد من المدانين بالعودة السريعة إلى السجن

السوابق العدلية تهدد العديد من المدانين بالعودة السريعة إلى السجن

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
السوابق العدلية تهدد العديد من المدانين بالعودة السريعة إلى السجن

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

كما يقول المثل الشعبي المصري : " ياما في السجن مظاليم " ، عبارة يمكن إسقاطها على واقعنا المغربي ، حيث يدان أبرياء بالسجن ظلما و عدوانا ، أو قد يزج بهم بسبب أخطاء غير مقصودة ، ستتعقبهم تبعاتها طوال حياتهم ..

المقصود من هذا الموضوع ، الذي جاء بطلب من بعض الشباب الذين سبق إدانتهم في قضايا مختلفة ، خرجوا منها بسوابق عدلية ، شكلت بالنسبة لهم عائقا يقف في وجه حصولهم على فرصة عمل شريف و لقمة عيش حلال ، حيث يقف هذا " الوسخ " في طريق " رزقهم " ، و لا أحد يرغب في تشغيلهم ، هو إثارة هذا الموضوع و ذرحه للنقاش ، خاصة بعدما صدت جميع أبواب الرزق في وجوهه هؤلاء الشباب ، الأمر الذي أجبر العديد منهم تحت ضغط هذا الإكراه القانوني إلى العودة لسكة الاجرام و بيع الممنوعات … و هو سلوك يعد إعلانا مسبقا عن عودة أكيدة للسجن .

في هذا الباب ، طالب هؤلاء الشباب الطامعين في الحصول على لقمة عيش حلال ، بضرورة تسهيل إجراءات إدماجهم في سوق الشغل ، عبر سن تعديلات قانونية تتيح لهم حق الاستفادة من ميزة " حسن السلوك " كشرط أساسي من أجل إلغاء الأحكام السابقة ، على أن تشدد العقوبات الحبسية في حق كل عائد للسجن ، سبق له أن استفاد من إلغاء الحكم السابق .

هو مقترح إذن يبقى قابلا للنقاش من طرف المؤسسات القضائية ، بهدف تشجيع الشباب على الإدماج في سوق الشغل و تجنب كل سبل الانحراف و العودة السريعة إلى السجن .

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات