"بطل" يفارق الحياة بعد محاولته الذوذ عن فتاة تعرضت للكريساج بالدار البيضاء
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
أكدت مصادر أمنيا أن شابا لفظ أنفاسه الأخيرا ليلة أمس بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء متأثرا بطعنة غائرة على مستوى الكلية تعرض لها عندما تدخل محاولا إنقاذ فتاة من اعتراض مجرم لها.
وأضاف المصدر أن الضحية قام بتدخل بطولي عندما عاين عملية كريساج تتعرض لها فتاة بالمدينة القديمة للدار البيضاء، إلا أن المجرم وجه له طعنة غادرة أصابته على مستوى الكلية، ليتم نقله إلى المستشفى لكن دون جدوى.
هذا ولازالت الفرق الأمنية تواصل بحثها عن الجاني بعد أن تمكنت من تحديد هويته.
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