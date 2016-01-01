المندوب الإقليمي للصحة بتنغير يُوضح لـ "أخبارنا المغربية" طبيعة المرض الذي أصاب بعض التلاميذ بـ" تيمضرت" وشكل التدخل

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي / رجب ماشيشي

في إطار التفاعل الجاد والمسؤول ،وبعد أن نشرنا في جريدة "أخبارنا المغربية" ،مقالاً تطرقنا فيه لظهور حالات مرضية جديدة (انتفاخ على مستوى العنق)، في صفوف بعض تلاميذ وحدة "تيمضرت" التابعة لمجموعة مدارس سيدي اعلي أبوركَ بمندوبية التربية والتعليم بتنغير؛ كان للجريدة لقاء مع السيد المندوب الإقليمي للصحة بالإقليم ،مساء اليوم الخميس.

المندوب الإقليمي للصحة ،صرّح بأن المرض (Les Oreillons) الذي أصاب بعض التلاميذ، بالوحدة المذكورة ،ليس بالخطير.

ذات المسؤول الإقليمي أشار إلى أنه مُباشرة بعد توصله بإخبار من لدن رئيس المؤسسة المعنية ،تم إرسال "وحدة" طبية للمدرسة ،أمس الأربعاء ،تتكون من طبيبة ومُمرضين.

وبعد الفحوصات الطبية التي أجريت على 42 تلميذ ،يُضيف ذات المسؤول ،اتضح إصابة 7 حالات بـ (Les Oreillons) و 5 حالات بـ (les angines) ؛كما تم تقديم الأدوية للحالات المُصابة ،وكذا إرشادات من شأنها الحد من انتشارالمرض في صفوف المتعلمين والتي تتمثل في تجنب الذهاب للمدرسة لمدة مُحددة قد تصل لأسبوع.

المندوب الإقليمي للصحة بإقليم تنغير ،شدّد على أن المديرية ستبقى على اتصال بالمؤسسة التعليمية ،وأن تدخل البارحة بوحدة "تيمضرت" ليس الأول من نوعه ،بل سبق للمندوبية وأن أرسلت "وحدة" طبية مكونة من طبيبة المركز الصحي لـ "واكليم" وطاقم مرافق لها أواخر شهر أكتوبر الماضي.