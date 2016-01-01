مغربي حر...مواطن يتفاجأ ب 70 مليون إضافية في حسابه البنكي مصدرها الخزينة العامة ويقرر إعادتها
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
تناقلت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية قصة مثيرة بطلها مواطن مغربي بسيط لم يقبل على نفسه العيش بمال حرام لا يستحقه وقرر في تصرف نبيل ونادر أن يعيد مبلغا ماليا كبيرا إلى خزينة الدولة التي أرسلته إليه بالخطأ.
زكرياء بلكاوي ابن مدينة سيدي قاسم، وجد نفسه أمس الجمعة أمام مفاجأة كبيرة بعدما اكتشف أن تحويلا ماليا وصل إلى حسابه البنكي من الخزينة العامة للمملكة يبلغ 70 مليون سنتيم، ليقرر التحرك على الفور والبحث عن الطريقة القانونية التي تمكنه من إعادة المال إلى الدولة المغربية.
هذا وكتب زكرياء على حسابه الفايسبوكي :"الناس ديال القانون والأطر البنكية هل من إجراءات من أجل رد هاته الأموال لخزينة الدولة.. عندو يمشي يزرب عليها شي موظف تما".
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