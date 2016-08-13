مثير : حكم قضائي يثير سخط أسرة تعرض ابنها القاصر و المعاق لاغتصاب جماعي

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعد أن اهتزت مدينة أولوز (تقع بسوس العليا على السفح الجنوبي للأطلس الكبير) ، شهر غشت الماضي على وقع جريمة اغتصاب طالت طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة ( الصم والبكم )، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض ، من طرف ثلاثة شبان، تقدمت أسرة الضحية بشكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ، عدد 72/2016 ، جرى تقديم الجناة للعدالة في حالة اعتقال ، بتاريخ 13/08/2016 ، توبع عقبها اثنين منهم في حالة اعتقال ، فيما توبع الثالث في حالة سراح لكونه قاصرا.

عائلة الضحية و معها الهيئة الحقوقية " فضاء المواطنة والإنصاف " ، تلقت صدمة قوية أول أمس الخميس ، بعدما أدانت هيئة المحكمة أحد الجناة، بخمس سنوات سجنا نافذا فقط ، في وقت امهلت الاخرين الى جلسة يوم 12/01/201 ، وهو الحكم الذي أثار غضب الجميع ، بالنظر إلى الوضعية التي هتك فيها عرض الطفل القاصر ، دون مراعاة وضعيته الصحية ، الأمر الذي كان يستوجب بحسب أقارب الضحية ، حكما أكبر من المنطوق به في هذه الجلسة ، وأن استمرار إصدار أحكام من هذا القبيل سيشع لا محالة على استمرار مثل هذه الجرائم.