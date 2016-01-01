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صورة "غير عادية" لسيدة مع الملك تخطف الأضواء فايسبوكيا

بواسطة أخبارنا المغربية 50 دقيقة مضت
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صورة "غير عادية" لسيدة مع الملك تخطف الأضواء فايسبوكيا

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

حصدت صورة تجمع سيدة بالملك محمد الخامس إعجاب الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب الطريقة الاستثنائية التي وقفت بها المعنية بالأمر رفقة جلالته.

الصورة التي التقطت أول أمس بالدار البيضاء خلال نشاط رسمي حضره العاهل المغربي تظهر روح التقارب بين ملك وشعبه والمحبة الكبيرة التي يحظى بها عند مواطنين وهو الأمر الذي يبدو واضحا من خلال الكيفية التي تشبثت بها السيدة بالذراع الأيسر للملك، هو الأمر الذي أثار إعجاب وتقدير النشطاء الفايسبوكيين.

 

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