اسبانيا .. أزيد من 24 ألف مغربي حصلوا على "الباسبور حمر" سنة 2015

قال المعهد الوطني الاسباني للإحصاء، اليوم الاثنين، إن 24 ألف و285 مغربي مقيم بإسبانيا حصلوا على الجنسية الإسبانية في سنة 2015، محتلين بذلك المرتبة الأولى بين الجاليات الأجنبية التي حصلت على هذه الجنسية.

وأوضح المعهد، في إحصاءاته الخاصة بحصول المهاجرين على الجنسية الاسبانية، أن من بين المغاربة الذين حصلوا على الجنسية 14 ألف و487 ولدوا بالمغرب، ليحتلوا بذلك المرتبة الأولى بين المواطنين الإسبان الجدد الذي ولدوا خارج هذا البلد الايبيري.

وأضاف أن الجالية الإكوادورية جاءت ثانية ب13 ألف و949 مجنس، متبوعة بالجالية الكولومبية (11 ألف و881)، والبوليفية (11 ألف و164)، مشيرا إلى أنه من بين الجاليات العشر التي حصلت على الجنسية الاسبانية سنة 2015، ثمانية منها ينحدر مواطنوها من الأمريكتين الجنوبية والوسطى، ومن منطقة بحر الكاريبي.

وتابع أن عدد المجنسين بلغ سنة 2015 ما مجموعه 114 ألف و351 شخصا، وهو رقم تراجع بنسبة 44,5 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، مشيرا إلى أن عدد الذين حصلوا على الجنسية الاسبانية خلال النصف الأول من 2016 بلغ 92 ألف و783 شخص، أي بوتيرة أعلى من السنة الماضية.

وشكلت النساء 51,7 بالمائة من الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الاسبانية، أما فيما يتعلق بالفئة العمرية الأكثر شيوعا بين من جنسوا، فتراوحت ما بين 30 و39 سنة، كما أن 70,1 بالمائة من المجنسين (80 ألف و146 نسمة) حصلوا على الجنسية الإسبانية لإقامتهم قانونيا وبشكل دائم في هذا البلد لأزيد من عشر سنوات.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، استأثرت كاتالونيا وجهة مدريد بنصف المجنسين في سنة 2015، بما مجموعه 29 ألف و977 شخصا و27 ألف و236 شخصا على التوالي.